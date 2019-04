Terroristja e ISIS bën sikur është penduar, kërkon mëshirë nga shteti që e rriti

Nusja ISIS, irlandezja Lisa Smith ka këmbëngulur se ajo nuk “ka vrarë askënd”, ndërsa lutet të kthehet në shtëpi me vajzën e saj.

Ish-ushtarja, 37 vjeç, pohoi se ajo kurrë nuk kishte një pushkë dhe nuk luftoi për grupin terrorist gjatë katër viteve të saj në Siri.

Ajo u arrestua nga trupat amerikane në Sirinë veriore muajin e kaluar, me dyshimin për mbështetjen e grupit terrorist.

Smith ka kaluar më parë një dekadë si një ushtarenë Ushtrinë Irlandeze dhe më pas në Air .

Kur u pyet nëse ajo kishte luftuar për ISIS, ajo tha: “Jo, nuk kam bërë asgjë, nuk kam pasur kurrë pushkë, as nuk kam as armë, as nuk kam mësuar asgjë.

“Unë mendoj se dikush që më njeh, ju e dini në ushtri ose jashtë ushtrisë ose kudo në jetën time, do ta dinë këtë, ata më njohin, se unë nuk do të marr armë dhe do të luftoja dhe gjëra të tilla.

Ajo u largua nga shtëpia e saj në Dundalk, Co Louth, dhe së pari u zhvendos në Tunizi përpara se të udhëtonte për në Siri në vitin 2015, ku ajo u martua me një simpatizant të ISIS, i cili më vonë vdiq duke luftuar.

Lisa dëshiron të kthehet në Irlandë me vajzën e saj të vogël në mënyrë që ajo të mund të edukohet këtu.

Ajo pretendon se është ende i njëjti person që ishte kur u largua nga vendi.

“Unë nuk dua të shkaktoj probleme për askënd, nuk dua të përzihem, jam ende unë, jam ende si një fqinj i mirë, jam ende një mik i mirë, unë jam sërish unë, ” ajo tha.

“Unë nuk besoj në sulmet vetëvrasëse.”