Kuksianët s’i ndahen Ramës: Do të të vijmë në Tiranë!

Në qytetin e Kukësit ,ka filluar nga e para proçesi i rregjistrimit të banorëve që kanë toka të përmbytura nga ujrat e liqenit të Fierzës pas ndërtimit të Hec-it në vitin 1978. Haki Shehu, nënkryetar shoqatës së Tokave të Përmbytura, thotë se që nga fillimi i muajt prill janë regjistruar mbi 300 banorë nga Kukesi dhe Hasi.

Rregjistrimi sipas tij është bërë më kërkesë së të prefektit të qarkut me qëllim dërgimin e listës në qeveri dhe zgjidhjen e kompesimit të tyre me një vendim të veçantë. Nëse kjo nuk realizohet ai paralajmërojn vazhdimin e protestave .

Më shumë se 3 mijë familje u prekën nga përmbytjet e tokave pas ndërtimit të hidrocentralit të Fierzës. Sot vetëm 1 mijë e 234 prej tyre janë janë trajtuar me truall apo kredi. Problemi i këtyre pronave u shfaq për herë të parë në vitin 1993, duke detyruar qeverinë e atëhershme të marrë vendim për një zgjidhje të pjesshme.

“Ne jemi shumë të vendosur, për të kërkuar të drejtat tona, u kemi marrë edhe numrat e telefonit dhe do t’i thërrasim të gjithë për të protestuar, ne po kërkojmë një takim me kryrministrin për të diskutuar zgjidhjen e problemit tonë, nëse nuk na e zgjidh ne do të vijmë në Tiranë se ne nuk kemi frikë nga kryeministri”/Faxweb