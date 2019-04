Denoncon punonjësi i doganës: Autorët kanë qënë vetëm 20 metër larg policisë …

“Paratë e rrëmbyera sot në Rinas, janë marrë para syve të policisë por ajo nuk ndërhyri! Ishte pjesëmarrëse në plackitje?”

Kështu shkruan ish-Kryeministri Berisha i cili i referohet një mesazhi të marrë nga një punonjës i doganës.



Doganieri shkruan se sa herë transportohen para, ato shoqërohen nga një furgon policie i cili qëndron te porta nga ku hyjnë paratë në drejtim të avionit.

Parate u rrembyen para syve te narkopolicise por ajo nuk nderhyri.

Pershendetje Jam nje punonjes i doganave prandaj do doja qe mos te me nxirej idnetiteti se dihet si funksionon vlla qe te heqin nga puna. Por per kuriozitet desha te te jap nje te dhene interesante se qe kur kane qene ba ato vjedhjet e medha eshte vendosur nje rregull se sa ka eksport parash pervec securityse private shoqerohen gjithmone me nje furgon policie i cili rrin mu tek porta nga hyjne parate per ne pisten e avioneve. Pra imagjino grabitesit kane qene as 20 metra larg vecse nga ana tjeter e nderteses nga kalojne parate per ne piste. Ket fakt nuk e nxjerr asnje media sepse eshte nje skandal. Respekt