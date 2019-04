Rudina Hajdari ka dalë për të disatën herë kundër opozitës së bashkuar dhe Partisë Demokratike.

E pyetur nëse është dakord me kërkesën e opozitës me dorëheqjen e Ramës, ajo ka habitur me pergjigjen.

Hajdari ka deklaruar se kjo kërkesë nuk është e rëndësishme duke deklaruar se nuk është dakord, duke shtuar se rivalin nuk e zgjedhim dot. /Lajmifundit.al