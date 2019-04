Më thuaj moshën, të them sa orë të duhen gjumë

Gjumi është shumë i rëndësishëm për njeriun, prandaj shpeshherë shkencëtarët kanë tërhequr vëmendjen që të krijohet një rutinë e shëndetshme për gjumin. Mungesa e gjumit çon në shumë sëmundje, përveç faktit që ju do të jeni i lodhur, poshtë syve tuaj do të keni rrathë të zinj dhe nuk do të jeni në gjendje të kryeni punët e tuaja ditore.

Shkencëtarët kanë konfirmuar se në bazë të moshës janë të përcaktuar edhe orët sa duhet që një individ të flejë në gjumë:

0-3 muaj: 14-17 orë gjumë

4-11 muaj: 12- 15 orë gjumë

1-2 vjeç: 11-14 orë gjumë

3-5 vjeç: 10-13 orë gjumë

6-13 vjeç: 9-11 orë gjumë

14-17 vjeç: 8-10 orë gjumë

18-25 vjeç: 1-9 orë gjumë

24-64 vjeç: 7-9 orë gjumë

65+ vite: 7-8 orë gjumë

Shkencëtarët gjithashtu thonë se njerëzit duhet të krijojnë shprehi të mira të gjumit, si për shembull të mos hanë dhe të shmangin pijet e gazuara para se të shkojnë në shtrat. Gjithashtu, ata thonë se njerëzit përherë duhet ta kujtojnë që gjumi i natës nuk zëvendësohet asnjëherë me gjumin e ditë