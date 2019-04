Aktori i humorit Florian Bianaj ishte i ftuari i parë në emisionin ‘Në Kurthin e Piter Pan’.

Binaj është përballur me pyetjet e ndryshme të fëmijëve, ku ndër të tjera nuk kanë munguar as ato në lidhje me personazhet që ai ka imituar.

Flori njihet për imitimin e kryeministrit Edi Rama dhe njëri nga vogëlushët e ka pyetur se kush e ka kokën më të madhe ai apo kryeministri.

‘Kokën më të madhe e ka ai që ka bërë këtë pyetjen…’, u përgjigj Binaj.