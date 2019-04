Hodhi në tokë një bisht cigareje, gjoba i shkon deri në 850 mijë lekë

Një duhanpirës u gjobit me 578 paund (rreth 850.410 lekë të vjetër), pasi hodhi një bisht cigareje në tokë pasi policët e gjurmuan atë duke përdorur kamerat e sigurisë. (Kursi: 1 paund = 145.4 lekë)

Glen Barber, nga Grimsby, u kap në kamera duke hedhur bishtin e cigares në një park pranë Hook në Hampshire më 17 tetor të vitit të kaluar.



Ai u gjobit 100 paund për mbeturinën, 200 paund për përdorimin e një emër të rremë, shpenzimet gjyqësore prej 248 paund dhe më në fund, dhe një shtesë 30 paundësh si përfundim.

Para se të dilte nga parku i makinave, ai u pyet nga kujdestarët, por dha një emër të rremë me shpresë se do tia hidhte me një gjobë.

Pasi zyrtarët e parkimit të makinave e kuptuan se ai kishte gënjyer, ata e gjetën atë dhe u thirrën në Gjykatën e Baststoke të Magjistraturës më 28 mars