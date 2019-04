Ekzekutimi i dy motrave në Ballsh, Gjykata ia beson dajës 2 fëmijët e mitur

Gjykata e Vlorës ka marrë vendim sot t’ia japë kujdestarinë e fëmijëve të çiftit Gazmend dhe Gentiana Musta, mbetur pa prindër, të moshës 10 dhe 3 vjeç.

Më 2 janar, Gazmend Musta i dehur vrau me thikë gruan e tij Gentiana dhe motrën e saj 18-vjeçare, ardhur mikeshë në shtëpi. Musta nuk pranonte që e shoqja të vizitonte prindërit e saj për vitin e ri, thjesht sepse kishte pasur debate me ta. Në gjaknxehëtësi e sipër, ai i ka qëlluar me thikë si gruan, ashtu dhe kunatën duke i lënë të vdekura.



Pas vrasjes, Gazmend Musta u arrestua dhe u burgos por ai kërkoi që fëmijët të merreshin në kujdestari nga prindërit e tij. Gjykata nuk e pranoi kërkesën e Bedri dhe Lumturi Mustës, pavarësisht se kushtet ekonomike i përmbushnin. Fëmijët u dërguan përkohësisht në Fshatin e Fëmijëve SOS.

Në vijim, fëmijët u kërkuan për t’u marrë në kujdestari nga vëllai i viktimave, Gjyshmi Caushaj dhe sot, Gjykata e Vlorës ia besoi ata.

“Pranimin e kerkeses se kerkuesit/paditesit Gjyshmir Caushaj. Vendosjen ne kujdestari te te miturve Jonida Musta, e bija e Gazmend dhe

Gentjana dtl. 17.01.2009 dhe Florian Musta, i biri i Gazmend dhe Gentjana, datelindja 24.11.2015.

Caktimin si kujdestar ligjor te tyre shtetasin Gjyshmir Caushaj, daja i femijeve se mitur.

Rrezimin e kerkeses se paleve kerkuese Bedri Musta dhe Lumturi Musta.

Të regjistrohet vendosja e kujdestarisë në regjistrin e kujdestarisë që ndodhet pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier. Nje kopje e ketij vendimi brenda 10 ditëve nga marrje forme te prere të vendimit, ti njoftohet Zyrës se Gjendjes Civile Bashkia Ballsh per te bere shenimet perkatese.

Shpenzimet gjyqësore ne ngarkim te paleve kerkuese. Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet ankim, brenda 15 (pesëmbëdhjete) ditëve në Gjykatën e Apelit Vlore, afat ky qe fillon nga dita e nesërme e njoftimit vendimit te arsyetuar”, thuhet në vendim.