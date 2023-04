E FUNDIT/ 20 furgona policie mësyjnë lagjen tek Bregu i Lumit, 2 në pranga

Policia e Tiranës ka zbarkuar në Bregun e Lumit aty ku gjatë ditës së sotme pati përplasje mes saj dhe banorëve të cilët nuk pranojnë të lirojnë shtëpitë e tyre pa u kompensuar për pronat sipas vlerës së tregut.

Burime për Faxweb.al bëjnë me dije se janë arrestuar 2 vëllezër, përkatësisht Bujar Durullari dhe Idajet Durullari p[ër shkak të protestës së sotme.

Ndërkohë mësohet gjithashtu se 20 furgona policie knë zbarkuar në lagje nga ku burime bëjnë me dije se do të arrestohen gjithë meshkujt e lagjes pasi kanë gjuajtur me gurë dhe tjegiulla në drejtim të policisë.