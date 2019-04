Zbardhet aksidenti i gazetares Mira Kazhani, goditi kalimtarin në autostradë

Kjo është makina e gazetares Mira Kazhani pas aksidentit të ndodhur ditën e sotme në autostradën Tiranë-Durrës.

Mësohet se ajo ka goditur një të ri 20 vjecar i cili ka qenë duke ecur në autostradë në momentin kur gazetarja po kalonte në atë aks.

Kazhani ka tentar të frenojë për dhjetë metra por nuk ia ka arritur. Sic duket nga foto, kalimtari është përplasur me pjesën e përplarme të makinës dhe me xhampin e parë që është plasaritur nga incidenti.

Policia tha se edhe i riu 20 vjecar edhe gazetarja janë jashtë rrezikut për jetën.

Gazetarja Kazhani pati nje incident edhe disa muaj me pare teksa me makinen e saj u perfshi ne debate me studentet qe protestonin ne rruget dhe sheshet e Tiranes pasi tentoi te kaloje me force ne nje aks te bllokuar nga te rinjte. /lajmifundit.al