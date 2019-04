“Ti merret jeta”, Agron Tufa nxjerr dokumentin: Ja cfarë firmosi Spartak Braho kur ishte hetues i komunizmit

Shkrimtari dhe publicisti Agron Tufa ka publikuar nje dokument qe tregon nje prej rasteve te hetuara e te denuara nga deputeti Spartak Braho ne diktature.

Tufa dhe Braho jane perfshire prej ditesh ne replika pasi deputeti akuzoi shkrimtarin se mban ane dhe se po hedh balte mbi disa epriudha historike te cilat kane te bejne me luften nacionalclirimtare.

Postimi i Agron Tufes: Gjyqtari i Kolegjit Ushtarak të PPSH, sot deputeti Spartak Braho, që kanoset nga salla e Kuvendit pluralist per prerje kokash, ka dhene dhe denime kapitale me Vdekje.

Në dokumentin e meposhtëm, (një nga disa dënime me vdekje qe ka dhene deputeti Braho kur ushtronte drejtesine enveriste), shihet qarte se sa i politizuar behej akti i denimit (jopolitik) me vdekje.

Referenca dhe pasqyra e llogarise eshte Komiteti i Partisë së rrethit, ndersa per te denuarin me vdekje sajohen demonizime, sikur stervitej per te vrare kuadrot e ushtrise.

Kjo, si duket, akordohet ne një linjë nxirjeje të të dënuarit me vdekje, i cili, si person, sipas Brahos:

a) nuk është i denjë për të jetuar, si i rrezikshem;

b) nuk është i denjë për keqardhje e mëshirë, se vjen nga familje e deklasuar qe ka “strehuar kriminelë” me 1948 dhe ka te dënuar politikë, dmth, familje antikomuniste.