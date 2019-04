Rezarta Shkurta shpërthen ndaj Sali Berishës: Djali yt u mori jetën fëmijëve

Rezarta Shkurta ka replikuar ashper me ish kryeministrin Sali Berisha pas nje postimi te ketij te fundit ne rrjetet sociale ne lidhje me Ermal Hoxhen. “Nipi i diktatorit, Ermali narkotrafikant i lire, Olsi qe la Ameriken per Xibraken fryhet cdo dite si shushunje! sb”, shkruante Berisha ne faqen e tij zyrtare.Por i menjehereshem ishte reagimi i Rezarta Shkurtes, gruas se Ermal Hoxhes:

Mos u merr me nipin e atij qe i ke hequr kallot, por merru me djalin tend qe vrau femije ne Gerdec dhe nuk beri asnje dite burg, shkruan Rezarta Shkurta ne reagimin e saj. Rezarta Shkurta eshte e martuar me Ermal Hoxhen para se ai te arrestohej dhe me pas te lihej i lire pasi vuajti nje pjese te denimit per trafik droge si pjese e grupit Xibraka. /lajmifundit.al