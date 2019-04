Pas Rudina Hajdarit zyrtari i DASH-it takon Berishën, zbardhet biseda

Nje dite pas njoftimit te Rudina Hajdarit per takimin me te, zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit, Jonathan Moore i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Tiranë ka takuar sot ish- kryeministrin Sali Berisha.

Ish-kreu i PD Berisha shkruan se biseda u përqendrua tek zhvillimet në vendin tonë.

Te dashur miq, une pata nje takim me ambasadorin Johnathan Moore, zevendes kryesor i ndihmes sekretarit te DASH, Zyra e Çeshtjeve te Organizatave Nderkombetare.

Me ambasadorin Moore, qe me pare ka drejtuar drejtorine per Europen Juglindore ne Departamentin e Shtetit dhe ka vizituar disa here Shqiperine patem nje diskutim te zgjeruar dhe shkembim te hapur te pikpamjeve per gjendjen dhe zhvillimet ne Shqiperi”, shkruan Berisha.