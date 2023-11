Terr total/ Këta zona të Tiranës mbesin pa drita për dy ditë

Punimet e kryera nga Operatori i Sistemit të Transmetimit në nënstacionin TEC në zonën e Kombinatit do të sjellë ndërprerje të energjisë elektrike për sot dhe nesër në disa zona të Tiranës përgjatë orarit nga ora 08:00-16:00.

“Zonat dhe orari i stakimeve 4-5 prill? Në kuader të investimit që po kryen OST me sistemimin e matjes, sot me 4 dhe 5 prill, do të punoje ne N/Stacionin TEC Kombinat nga ora 08:00 deri ne 16:00.

Zonat pa energji si me poshte ??

?4 prill / Qyteti Kombinat, Spitali, Zjarrfiksja, Subjektet Private Freeëing, Eurotrade, fshatrat: Kasallë, Vishaj, Damjan, Prush dhe Parafabrikatet✔️

?5 prill / Kombinat, Rruga Qelqit, Parafabrikatet, Fabrika e Duhanit, Vaqarr, Sharre dhe Shkolla Edukimit✔”, njofton OSHEE.