Malaj i përvishet Cakajt: Zëvendësministër të ka humbur fokusi!

Një ditë pasi Gent Cakaj njoftoi se konsujve të nderit do t’iu hiqeshin targat diplomatike, që sipas tij i kishin përfituar në mënyrë të jashtëligjshme, reagimet në drejtim të ministrit të jashtëm janë të shumta.

Një prej konsujve të nderit është dhe ish-socialisti Arben Malaj, i cili përmes një statusi në Facebook, i ka kthyer përgjigje Cakajt, ku sqaron se edhe pse ka një vit që është konsull nderi i Austrisë nuk i ka marrë ndonjëherë targat diplomatike.

Malaj shton se për të marrë titullin e konsullit të nderit duhet të kalosh një proces tejet burokratik, ku në lojë futen dhe shërbimet sekrete të të dy vendeve, e megjithatë Cakaj, nuk ka marrë ndonjëherë mundimin të diskutojë me Shoqatën e Konsujve.

‘’Fokusi i zv ministrit tek levizjet ne staf, target apo passaporat diplomatike e demtojne profilin e nje shtetari, demtojne kredibilitetin e MEPJ e cila duket se ka humbur fokusin tek prioritetet kombetare dhe ploteson axhenden mediatike me lajme te tilla”, shkruan mes të tjerave Malaj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Reagimi i plotë i Arben Malajt:

Nje sqarim pa targa diplomatike, te cilat nuk I kam marre edhe pse kam nje vit Konsull Nderi I Austrise per Shqiperine jugore. Perzgjedhja konsull nderi eshte nje proces diplomatic shume burokratik deri ne vleresimin nga sherbimet sekrete te dy vendeve, vendit propozues dhe vendit ku do te ushtroj aktivitetin.

Eshte e vertete qe propozimin e nje vendi duhet ta miratoj vendi prites ne kete rast Shqiperia. Kisha shpresuar qe zvendes ministri I jashtem, do kishe kerkuar takim me shoqaten e konsujve te nderit per ta promovuar kete mundesi diplomatike per promovimin e vendi tone, per rritjen e aktiviteteve ekonomike,shkencore e kulturore.

Kisha shpresuar se nqs realisht ka nje problem me targat, Sekretari i Pergjithshem I MEPJ te bente nje takim me kryetarin e shoqates se konsujve te nderit dhe qartesonte problemin konkrete dhe bashkepunonin per zgjidhjen e tij sa me shpejte.

Fokusi I zv ministrit tek levizjet ne staf , target apo passaporat diplomatike e demtojne profilin e nje shtetari, demtojne kredibilitetin e MEPJ e cila duket se ka humbur fokusin tek prioritetet kombetare dhe ploteson axhenden mediatike me lajme te tilla.

Dite te mbare, Arbeni.

Kundër Cakajt reaguan dje dhe konsujt Përparim Kalo dhe Zenel Hoxha, të cilët thanë se kishin punuar në të mirë të vendit dhe përfaqësimit sa më dinjitoz të Shqipërisë.