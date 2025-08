Arrestohet bosi shqiptar i mallit pas 2 vitesh në arrati

Një shqiptar i arratisur nga arresti shtëpiak në Padova të Italisë nën akuzën e shitjes së lëndëve narkotike, u arrestua nga policia federale gjermane.

Artan Seferi shkoi si emigrant në qytetin e vogël të Rhineland në Gjermani, për t’u arrestuar ditët e fundit në Muhlheim an der Ruhr, pranë Duisburgut në pjesën veriperëndimore të vendit.

32 vjeçari u fsheh fal disa shqiptarëve të tjerë pas arratisjes nga Italia marsin e dy viteve më parë.

Marrësi i një urdhër arresti evropian, ai menaxhoi për vite me radhë një treg të lulëzuar të drogës në provincat e Padovës, Trevisos dhe Vicencës.

Ai shiste kokainë dhe heroinë, me furnizime që nisnin nga disa gram e deri në 1 kg në të njëjtën kohë, duke përfituar deri në 120 mijë euro në muaj, çka i ka lejuar atij një jetë luksoze.

Sipas mediave italiane, Seferi hyri në sferën e hetuesve në vitin 2014, kur prokuroria dhe karabinierët nisën hetimet për goditjen e një organizate kriminale maqedonase dhe shqiptare me bazë në Loreggia. Pesë arrestime dhe 25 procedime u kryen në atë kohë me sekuestrimin e gjysmë kilogram kokainë.

Vet Seferi, që ishte në krye të grupit, për të "mbrojtur" veten ndryshonte makinat dy herë në muaj, kryesisht makina të fuqishme të blera në sajë të përfitimeve stratosferike nga trafiku i drogës.

Si një "shef", ai pozonte me makinat e shtrenjta dhe armë në rrjetet sociale.

ARRATISJA

Lufta e 10 korrikut 2015 ishte vendimtare: në shtëpinë e tij në Alta, ndërsa policia arrestoi bashkëpunëtorin Rexhep Emini, 32 vjeçari iku, por la pas portofolin e tij.

Më pas, u arrestua më 11 shtator në Padova dhe pasi u dënuan me katër vjet përfundoi në arrest shtëpiak.

Megjithatë, aktivitetin e shitjes së lëndëve narkotike nuk e kishte ndërprerë derisa dy vjet më pas, në mars 2017, u ndalua një klient pranë shtëpisë së tij.

Duke e ditur se do të burgosej sapo të bënte gabimin më të parë, shqiptari u arratis në Gjermani.

Tetorin e kaluar u lëshua një urdhër i ri arresti.

Pas arrestimit nga policia gjermane, pritet të kryhet ekstradimi drejt vendit fqinj.