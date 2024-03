Detaje të reja/ Ekzekutimi i vëllezërve në Shkodër, Astrit Bilali nxorri...

Publikohen detaje të reja nga vrasja e dy vëllezërve Bilali në Shkodër. Njëri prej viktimave, pikërisht Astrit Bilali, në momentin kur është qëlluar nga autorët, ka tentuar të mbrohet duke nxjerrë një pistoletë që mbante me vete.

Ai madje ka qëlluar disa herë, por e ka pasur të pamundur që të shënjestrojë autorët, kjo sepse ishte plagosur dhe ka shtënë në mënyrë instiktive.

Dëshmi nga vendi i ngjarjes tregojnë se Astrit Bilali ka qenë në një lokal të lagjes, nga ku është ngritur i qetë dhe pa shfaqur shenja nervozizmi, për të takuar te dera e shtëpisë së tij të vëllain, Brahimin. Sapo Astrit Bilali ka mbërritur dhe ka takuar vëllain, dy persona i janë afruar dhe kanë qëlluar me breshëri plumbash në drejtim të tyre, duke i lënë të vdekur në vend. Dyshohet se në kohën që Brahim Bilali po priste vëllain e tij te dera e shtëpisë, një mjet tip “Mercedes Benz” është ndalur aty në afërsi, duke pritur që dy vëllezërit të bëhen bashkë.



Sapo vëllezërit Bilali janë takuar me njëri-tjetrin, kanë vërshuar plumbat e automatikut, ndërsa dyshohet se është qëlluar edhe nga një armë tjetër.

Policia dyshon se janë dy autorë që kanë qëlluar në drejtim të vëllezërve Bilali, të cilët kanë qenë të maskuar në mënyrë që askush të mos i identifikojë.

Menjëherë pas vrasjes, autorët janë larguar me shpejtësi në drejtim të paditur, duke humbur kështu gjurmët.

Policia Vendore e Shkodrës ka shoqëruar të paktën 30 persona për ngjarjen e një dite më parë. Janë marrë në pyetje, por asnjë prej dëshmive nuk është e vlefshme për të çuar te zbulimi i autorëve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj, që ishte në Shkodër ka kërkuar me ngulm që Policia të zbulojë këtë vrasje të dyfishtë në takimin për 4 orë me radhë, si dhe lidhjen me ngjarjet e kaluara kriminale të ndodhura në Shkodër.

Pas kësaj ngjarje u shkarkuan Drejtori i Policisë dhe shefi i Komisariatit.