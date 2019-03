Zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm, KLP hap procedurën

Keshilli i Larte i Prokurorise pritet te mblidhet diten e marte me 19 mars me qellim marrjen e disa vendimeve te rendesishme.

Nje prej vendimeve eshte percaktimi i nje rregulloreje me sistem pikezimi ne lidhje me zgjedhjen e prokuroreve kandidate per tu emeruar ne SPAK.

Nderkohe nje tjeter pike e rendesishme per miratim eshte hapja e procedures per pranimin e kandidateve per prokuror te pergjithshem.

Pas miratimit te kesaj pike KLP pritet te shpalle te hapur edhe proceduren e konkurimit per prokurorin e pergjithshem.

Aktualisht organi i akuzes eshte nen drejtimin e Arta Markut e cila u zgjodh si e perkohshme ne ate detyre por qe ka kaluar me shume se nje vit ne kete funksion./lajmifundit.al

