Pronari i një pike këmbimi valutor në Tiranë është plagosur me thikë dhe goditur me levë sot nga dy grabitës, që e sulmuan për t’i marrë çantën me para.

Ngjarja ka ndodhur në Rrugën e Barrikadave në Tiranë



Por, Policia është gjendur në vendin e ngjarjes me shpejtësi dhe ka arritur të arrestojë njerin prej agresorëve. Nuk dihet ende identiteti i tij.