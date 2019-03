Nga 2022 ndryshojnë rregullat për shpejtësinë

Shoferët në Europë së shpejti do të duhet të mësohen me mjetet kundër shpejtimit në makinat e tyre, pasi ligjvënësit e BE ranë dakord mëngjesin e ditës së sotme për legjislacionin e ri që e kërkon këtë gjë.

Marrëveshja erdhi pas disa muajsh negociata shpesh të tensionuara, të cilat vendosën sigurinë kundër lirisë dhe nxitën shqetësime rreth “vëllait të madh” (aparaturës vëzhguese), duke parë sjelljen e drejtimit të mjetit.

Legjislacioni do të kërkojë që të gjithë automjetet e reja të vendosura në treg të jenë të pajisura me teknologjinë Inteligjente Speed ​​Assistance (ISA). Pajisjet mund të përdorin videokamerat për njohjen e shenjave ose të dhënat e lidhura me GPS për të kufizuar automatikisht shpejtësinë e një automjeti. Ata e bëjnë këtë duke kufizuar fuqinë e motorit për të parandaluar që automjeti të përshpejtojë kalimin e kufirit.

Teknologjia është e pajisur tashmë në një numër të vogël automjetesh që qarkullojnë tani për tani në rrugë, duke përfshirë modelin e ri të Ford Focus Evropian. Është duke u promovuar në Evropë nga organizatat e sigurisë, siç është Këshilli Evropian i Sigurisë së Transportit, por vlen të theksohet se nuk është përqafuar në Shtetet e Bashkuara. Shumë shoferë kanë filluar të përdorin pajisje portative që marrin të dhënat e kufirit të shpejtësisë dhe paralajmërojnë një shofer kur ato shkojnë më shpejt se sa norma e lejuar.

“ISA është ndoshta teknologjia e vetme më e efektshme e sigurisë së automjeteve aktualisht në dispozicion në aspektin e potencialit të saj për të shpëtuar jetën”, – thotë organizata. “Me adoptimin masiv dhe përdorimin, ISA pritet të reduktojë aksidentet me 30% dhe vdekjet me 20%”, raportojnë mediat e huaja.

Megjithatë teknologjia ka qenë e diskutueshme me drejtuesit dhe organizatat që i përfaqësojnë ato. “Investimet dhe mirëmbajtja e rrugëve tona janë të nevojshme për shumë nga këto teknologji që të funksionojnë në mënyrën më të mirë”, thotë Laurianne Krid, drejtoreshë e përgjithshme e shoqatës së shoferëve, FIA Region I. “Përveç kësaj, shoferët duhet të jenë të trajnuar siç duhet për t’i përdorur këto teknologji të reja. “

Legjislacioni, që pritet të marrë konfirmimin përfundimtarë nga Parlamenti Evropian dhe qeveritë e shteteve anëtare muajin e ardhshëm, do të kërkojë që ISA të vendoset në të gjitha automjetet që dalin në treg deri në vitin 2022.