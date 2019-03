Vasili sulmon Ramën: I është ngjitur karrikes si m… pas këpucës

Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili nuk kursen kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama, të cilin e quan një person që vdes për karriken dhe urren shqiptarët.



Vasili nuk kursen fjalët kur thotë se, i është ngjitur karrikes ai ai… pas këpucës.



Ja reagimi i plotë:



Monologjet ne jerm te kryeministrit,qe vdes per karrigen dhe urren shqiptaret.

Monologjeve ne jerm te kryeministrit, qe i ka hapur lufte mediave europiane dhe ane e mbane globit, ja kane zili sot edhe budallenjte me te medhenj.

Nje gje e ka kuptuar dhe shqiptari me i fundit qe ky i eshte ngjitur karriges si ai …..pas kepuce,pasi qe ketij nuk i kercet fare as per negociatat,as per ekonomine dhe as per varferine,por veç per karrigen kjo s’do as mend as kalem.

Ky i marrosur pas karriges ka vetem nje gje ne mendje,te prishe e te shkaterroje Shqiperine me devizen “pas meje le te behet qameti”.

Jermin e karriges dhe urrejtjen per shqiptaret vetem kaq ka ne tru ky kryeminister.