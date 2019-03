Ulsi Manja ia thotë troç Metës: Lulin e Monikën populli nuk i sheh dot me sy

Pas deklaratave të Ilir Metës për situatën politike në vend ka reaguar edhe kreu i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja.

Manja thotë se “nuk ia ka fajin Shqipëria as Lulit e as Monikës pse shumica e popullit s’i sheh dot me sy”.

“Presidenti i Republikës paska reaguar sot në lidhje me situatën politike në vend dhe mirë ka bërë! Shkaqet e kësaj krize të opozitës z.President janë disa. Por eksportimi i saj jashtë vendit si krizë e Shqipërisë është një shkak i mjaftueshëm që ju ta thoni një gjysmë llafi!

Jo për gjë po s’ia ka fajin Shqipëria as Lulit e as Monikës pse shumica e popullit s’i sheh dot me sy” shkruan deputeti i PS-së.