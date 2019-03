U përfol se e shkarkoi Cakaj, reagon ish-gruaja e Henri Çilit

U përfol se ministri Cakaj shkarkoi nga detyra Pranvera Skana, e cila mbante postin e Zëdhënëses dhe Atashehe e Kulturës në Londër.

Por ditën e sotme Skana ka reaguar ne llogarinë e saj në Facebook dhe ka përgënjeshtruar lajmin.

Ajo është shprehur se nuk është shkarkuar por mandati i saj mbaron në 28 mars të këtij viti, gjë që e ka thënë 3 muaj para në një intervistë.

Në postim Skana ka falenderuar gjithë bashkëpuntorët, studentët, pedagogët, kolegët që kane bashkepunuar ne Ambasadën së Shqipërisë në Londër.

Ish-bashkëshortja e Henri Çilit ka shkruar në status se gjithçka e ka arritur me mund.

Planet e Pranvera Skanës duket se i referohen Shqipërisë dhe investimit të saj këtu.

Postimi i plotë:

Ndjej si detyrim që komenteve mediatike mbi SHKARKIMIN apo MBARIMIN E MANDATI TIM, t’u përgjigjem duke ju kujtuar intervistën që unë kam dhënë tre muaj më parë, ( Dhjetor 2018) ku kam deklaruar planet e mia për t’u kthyer në Shqipëri sepse ky mandat mbaron me 28 Mars 2019.

Me këtë rast, kam pafund mirënjohje dhe përulem ndaj një mundësie të artë që më është dhënë nga Z. Bushati dhe Kryeministri Rama, për të shërbyer një mandat të plotë si diplomate në Ambasadën tonë në Londër. Një eksperiencë e adhurueshme, puna me diasporën, me të gjitha shoqatat, rrjetin e studentëve, profesionistëve, pedagogëve, që ne shume krenohemi.

Ndërsa, kolegëve të mi diplomatë të kësaj ambasade dhe në veçanti Ambasadorit tonë, u them jeni modeli më brilant i të bërit diplomacinë moderne, diplomacinë e vërtete aktive.

Faleminderit për eksperiencën e fituar prej jush!

Unë jam Doktore e Shkencave në Komunikim, e shkolluar në Angli me burse ekselence nga ky vend, nuk mbaj mbiemrin e një babai pasanik e të rëndësishëm, vij nga në një familje mirditase, me pesë fëmijë, ku besonim fort se shkollimi është dinjiteti më i madh në jetë dhe në fakt edukimi më ka dhënë mundësinë e denjë për kryerjen me sukses të këtij misioni fisnik siç është diplomacia.