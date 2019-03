Turqia ka shënuar golin e dytë në ndeshjen ndaj Shqipërisë në Loro Borici në Shkodër. Ai qe ka realizuar ka qene Hakan Calhanoglu, ne minuten e 55 pas nje depertimi me top pa veshtiresi para portes se Shqiperise, citon lajmifundit.al.

Pas pësimit të golit të dytë, tifozeria e Shqipërisë reagoi keq duke hedhur sende të forta në fushë madje edhe duke goditur portierin Etrit Berisha.

Në fakt duket se ai ka qenë i fundit që ka gabuar në pësimin e golit të dytë në portën tonë.

Goli i pare u shenua nga Turqia ne minuten e 21 nga Burak Yilmaz.

Pas shenimit te golit ne stadium jane bere thirrje me megafon qe tifozeria te mos hedhe sende te forta pasi kjo eshte penalizuese per kombetaren shqiptare ne analizen qe i behet ndeshjes me pas. /lajmifundit.al