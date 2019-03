Trenat përplasen njëri me tjetrin, rëndë 6 persona

Një aksident hekurudhor ka ndodhur në linjën Milano-Asso pranë stacionit Inverigo, ku dy trena u përplasen njëri me tjetrin.

Nga askisenti mbetën të plagosur 6 persona të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën.



Aksidenti ndodhi sepse trani i cili vinte nga Asso u nis me të kuqe. Edhe pse mikinisti frenoi me shpejtësinë nuk arriti të evitonte përplasjen i cili vinte në krah të kundërt me të.

Në vendngjarje kanë ndërhyrë tre ambulanca dhe helikopteri. Qarkulli është ndërprerë në linjën Milano-Asso mes Arosio dhe Mereno, duke u krijuar një sherbim zëvendësues me autobus.

Sipas departamentit të Mbrojtjes civile, në aksident u përfshinë rreth 70 njerëz, por që fatmirësisht nuk kanë pasur lëndime. Trenord ka hapur një hetim për ngjarjen.