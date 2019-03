Trajneri i Danimarkës nuk tregon respekt për Kosovën: Do jetë thjesht stërvitje!

Trajneri i Danimarkës, Age Hareide, ka treguar një mungesë respekti ndaj kundërshtarit të radhës që do të ketë në miqësoren e pas pak ditëve, Kosovës. Kështu, tekniku i danezëve dukej si i detyruar për t’u përballur me dardanët, ndërsa në konferencë është shprehur se nuk do e dëshironte që një takim i tillë të luhej.

Gjithsesi është UEFA ajo që nuk të lejon në të tilla raste që të shmangesh përballjet, pavarësisht dëshirës së Hareide për t’i kaluar këto ditë vetëm me stërvitje. Fjalët dhe nënvlerësimi i trajnerit vazhdon, duke e quajtur takimin me dardanët vetëm si një stërvitje.

“Sikur të varej prej meje, ne vetëm do të stërviteshim për ndeshjen e Zvicrës, por UEFA thotë se ne duhet të luajmë ndeshje.

Për shembull, mund ta kishim zgjedhur Gjermaninë si një kundërshtar, por do të ishte një kundërshtar tepër i vështirë para ndeshjes së Zvicrës. Prandaj, pranuam të luajmë kundër një ekip të renditur më ulët dhe kemi gjashtë zëvendësime. Kështu që do të jetë një stërvitje e mirë për ne”, ka thënë Hareide.