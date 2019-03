Shtetësia e emigrantëve, debate të forta në parlamentin grek

Debate të ashpra ka ndezur në parlamentin grek këto ditë projektligji i Syriza për barazinë gjinore, reformën në procedurën e nënshtetësisë greke si dhe për ndryshimin e procesit të votimeve dhe azilit të deputetëve. Reagimet e shumta të opozitës, kanë të bëjnë veçanërisht me dhënien e nështetësisë greke, që sidomos për të djathtën ekstreme përbën një padrejtësi te madhe kundër grekëve që barazohen gradualisht me emigrantët dhe të huajt, pasi këta të fundit përfitojnë të njëjtat të drejta.

Për marrjen e nënshtetësisë greke me procedurën e natyralizimit përfshihen në dispozita të posaçme grupimet më delikate të popullsisë (qytetarë mbi 65 vjeç dhe invalidë), dhe parashikohet një ulje e tarifës nga 700 euro në 550 euro, çfarë vërtet lejon kategoritë përkatëse të aplikojnë me kushte lehtësuese. Ndërkaq intervista para komisionit për njohuritë e gjuhës e kulturës greke zëvendësohet me një test të bazuar në pyetje të paracaktuara.

Një përgjigje të fortë kundër retorikës ekstreme kundër emigrantëve dhe pro lehtësimit të procedurës ka dhënë deputete e KINAL, Paraskevi Hristofilopulu, duke u referuar në arritjet e shkrimtarit nga Shqipëria Gazmend Kapllani, i cili pavarësisht qëndrimit 20-vjeçar në Greqi, nuk e mori dot shtetësinë greke.

Deputetja ka deklaruar se trajtimi i qeverisë greke ndaj të rinjve shqiptarë në veçanti, të huajve në përgjithësi, është i padrejtë dhe kufizon mundësitë e tyre për integrim të plotë në familjen europiane. Vetëm në vitin 2017 plot 34,305 persona morën shtetësinë greke, prej të cilëve 86,8% emigrantë shqiptarë./balkanweb