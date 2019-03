Shkodër, operacion blic, 15 të arrestuar për gjobvënie dhe vjedhje

Një operacion policor ka vënë në pranga 15 persona në Shkodër.

Dhjetëra forca policie kanë shkuar nga Tirana në qytetin e madh të veriut të vendit.



Burime nga policia kanë bërë të ditur se arrestimet janë bërë gjatë natës.

Personat janë vënë në pranga pasi merreshin me aktivitetin e marrjes dhe dhënies së lekëve me fajde.

Ne total lista e personave per te cilet policia ka ekzekutuar urdherat e ndalimit eshte 16 shtetas nderkohe qe ky numer pritet qe te shtohet.

Forcat e policise nga Tirana kane zbarkuar ne Shkoder qe ne oren 04:00 te mengjesit duke nisur menjehere aksionin blic.

Jane shperndare ne pika te ndryshme ne qytet duke bere edhe arrestimet. Ky aksion vazhdon ende ne qytetin e Shkodres ndersa pritet qe hetimet te shkojne edhe me tej.

Fajdet jane kthyer ne nje shqetesim ne Shkoder ndaj policia e shtetit pas pergjimeve per afro dy muaj ka goditur duke arrestuar disa prej tyre. Ne vazhdim pritet qe policia te jape me shume detaje rreth ketij operacioni me emrat e te arrestuarve.