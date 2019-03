Shkëlzen Berisha i përgjigjet gazetarit amerikan për Gërdecin

Djali i ish-kryeministrit Sali Berisha shprehet se gazetari amerikan, Guy Lawson, nuk është i mashtruar, por regjisor i mashtrimeve. Pretendimet e gazetarit se ai ishte i përfshirë në biznesin e armëve para tragjedisë së Gërdecit, Shkëlzen Berisha i cilëson shpifje.



Guy Laëson: “Zoti Berisha nuk ishte në gjendje ta sillte këtë e-mail gjatë të gjithë procesit gjyqësor, ndaj nuk ka asnjë provë që ai është lidhur me mua para se të botohej libri, dhe zoti Berisha e di shumë mirë këtë”.

Shkelzen Berisha: z. Laëson, eshte e vertete qe une nuk e kam sjelle kete email para gjykatës dhe deri tani përveç fjalës time nuk ka pasur asnje evidence se ky email ju eshte nisur juve. Ju e keni shfrytëzuar pamundësinë time per ta gjetur kete email, per te gënjyer para gjykatës dhe para publikut, pavarësisht se emailin e keni marre, duke thene se une nuk ju kam kontaktuar.

Fatmirësisht ky email i cili ju eshte nisur me dt 18 Mars 2011, vetem disa dite pas publikimit tuaj ne revistën Roling Stone, eshte rigjetur ne arkivin e njerit prej miqve te mi, te cilit ja kisha percjelle pak kohe pasi ua kisha nisur juve. Ai sigurisht qe do ti paraqitet gjykates si prove ne apel dhe sot publikut si deshmi e genjeshtres suaj.

Ju e keni fshehur kete email me qellim dhe kjo provon dhe njehere se, ju ne kete histori nuk jeni i mashtruari, por regjisori i mashtruesve.

Kete nuk e tregon vetem fshehja e ketij emaili, por dhe vete deklarata juaj para gjykates kur thoni “se nuk me keni kontaktuar se e dinit qe do te mohoja pretendimet per lidhjet me AEY”.

Natyrisht une do mohoja me fakte një histori me te cilen nuk kisha asnje lidhje por paragjykimi i juaj nuk ka lidhje me standardet e gazetarisë por me nevojen per t’i shitur publikut nje histori te trilluar sic do t’i vinte për shtat xhepit tuaj dhe jo te vertetes.

Guy Lawson: “Erion Veliaj ishte një nga burimet e mia, por siç argumentoi Gjykatësja Cooke në vendimin e saj, unë isha bazuar në shumë burime të tjera për të treguar përfshirjen e paditësit, si artikulli i “New York Times”, “Broward Beach NewTimes”, the “New Republic”, dokumentari i Al Jazeera-s “Plumba dhe Dollarë”, e-mail-e diplomatike që dolën në publik, në të cilat ambasadori amerikan e lidhte zotin Berisha me korrupsionin e tregtisë së armëve, si dhe intervista me shumë njerëz të tjerë, të cilët besojnë me bindje se zoti Berisha ka qenë i përfshirë në tregti korruptive me armë. Me pak fjalë, është një numër i stërmadh burimesh që e lidhin zotin Berisha”.

Shkelzen Berisha: Nese flasim per individe, qe kane shpifur ne lidhje me mua ashtu sic del fare qarte nga dokumentet qe ju keni sjelle para gjykates, ne Shqiperi burimi juaj I VETEM ka qene Erion Veliaj.

Ai eshte po ashtu i vetmi burim qe ka refuzuar te deshmoje ne kete gjyq pavaresisht kerkeses se derguar nga avokati im. Ju siguroj se, aresyeja nuk eshte frika nga une, por nga ligji!

Belliu qe ju e keni identifikuar si burim, deklaroi per gjykaten se ai nuk me njihte fare dhe nuk kishte asnje dijeni per perfshirjen time ose jo ne historine e Gerdecit apo AEY dhe se ato qe ju ka thene I kishte lexuar ne disa nga mediat lokale ne Shqiperi.

Kokalari qe ne fillim e cilesuat si burim per librin tuaj, përgjatë pyetjes nga avokati im e etiketuat me shume “respekt” si nje “maniak te tërbuar me axhende private” te cilit ju nuk mund ti besonit.

Artikulli i NYT per aq sa me takon mua, bazohet vetem mbi biseden Trebicka – Diveroli. I pari ka folur qe ne vitin 2008 pas artikullit, me deklarata publike dhe deshmi ne prokuri qe nuk besonte se Diveroli thoshte te verteten ne lidhje me mua. Por ju zgjodhet te injoronit si deklaraten time ashtu dhe deklaraten e tij. Ne fund deklarata e Diverolit se ai kishte trilluar gjithcka provoi se ju zgjodhet te mbyllnit syte para te vertetes ne favor te nje historie qe i pershtatej vetem xhepit tuaj.

Ju genjeni serish kur thoni se ambasadori Ëithers me ka implikuar mua ne kete histori. Ambasadori ka cituar ato qe kane shkruar disa media shqiptare dhe ate qe ai pretendon se I ka thene z.Hoxha. Ne asnje rast ambasadori nuk është shprehur nese I beson ose jo burimet e tij. Pra ne kete rast burimi juaj nuk është ambasadori amerikan por z.Hoxha dhe disa media lokale.

Ju keni zgjedhur te injoroni deklaraten publike te z.Hoxha te botuar ne media lokale menjehere pas publikimit te ëikileaks, ku ai pergenjeshtron keto kabllograme dhe mohon te kete permendur emrin tim ne kete takim. Njelloj si deklaraten ju keni zgjedhur te injoroni deshmine e tij para gjykates qe hedh poshte pretendimet tuaja.

Ju keni zjedhur gjithashtu te injoroni te gjitha deklaratat e mia qe hedhin poshte cdo lidhje time me kete histori ndonese ato jane botuar ne shume media lokale.

Ju keni zgjedhur te mos “lexoni” deklaraten e z. Trebicka ku shprehet se ai besonte qe une nuk isha I perfshire ne kete afere dhe kjo eshte botuar dhe mbuluar gjeresisht nga mediat lokale.

Sepse ju keni zgjedhur te “lexoni” dhe te “importoni” nga mediat shqiptare (te financuara nga kundershtaret politike te babait tim) vetëm shpifjet qe i pershtateshin nje historie qe i vinte per shtat xhepit tuaj dhe qellimisht keni injoruar cdo deklarate timen apo te personave te tjere qe do t’ju conte tek e verteta.

Standardi juaj per te verteten eshte edhe me i ulet se i disa mediave shqiptare lokale (pjese e makinerise politike te shpifjes) qe ju citoni, pasi ne ndryshim nga ju, ato nuk kane pasur mundesi te lexonin raportin e hetuesve te Departamentit te Mbrojtjes sipas te cilit Podrizki qe pretendonte se kishte qene ne nje takim me mua, nuk e njohu Shkelzen Berishen kur ata I treguan foton e tij.

Sigurisht qe Podrizkit ne kundershtim te asaj qe kishte deklaruar ne betim, I “erdhen syte” dhe ju “rikthye kujtesa”, sapo ju I ofruat para (e pranuar kjo para gjykates) per librin tuaj.

Nese marrim burimet e mediave apo personave qe ju keni cituar te gjitha permblidhen tek Diveroli, Podrizki dhe shpifjet e mediave apo aktoreve lokale ne Shqiperi. Te gjitha keto te kundershtuara nga deshmitare te rendesishem, nga vete burimet si dhe nga une me deklarata dhe padi ligjore para te cilave ju keni mbyllur syte per te mos “trazuar” historine qe I vinte per shtat xhepit tuaj.

Me e rende akoma, ju keni injoruar qellimisht konnluzionet e proceseve ligjore te kryera ne Shqiperi dhe SHBA respektivisht per Gerdecin dhe AEY ku ne asnje rast pavaresisht qindra te pyeturve ne mijera faqe deshmi, nuk ekziston qofte dhe nje prove e vetme e gjetur qe me lidh mua me keto ceshtje apo i lidhe keto dy afera njera me tjetren

Guy Lawson – “Sërish, gjykatësi Cooke e ka refuzuar këtë argument. Ajo ka specifikuar ‘thelbi i të dy ngjarjeve është që paditësi ka qenë i përfshirë në veprimtaritë korruptive në lidhje me arsenalin e madh të Shqipërisë, kryesisht të papërdorshëm, por ende shumë të rrezikshëm, që daton që nga Lufta e Ftohtë’.

Shkelzen Berisha: Njelloj si me trillimet e librit ju genjeni kur thoni se gjykata paska thene se keto dy histori kane lidhje me njera tjetren. Per ta bere kete gjyqtares do t’I duhej te futej ne thellesite e dosjes se te dyjave ceshtjeve gje qe as nuk eshte bere e as ka qene qellimi I gjyqit. Gjykatesja thjesht ka vene ne dukje se ne media ka pasur PRETENDIME per perfshirjen time ne keto dy histori njelloj sic ka permendur pretendime per Llotarine (per te cilat z.Balla eshte denuar per shpifje) apo per CEZ (per te cilin burimi I z.Balla eshte denuar per shpifje) por ajo per asnje moment as nuk ka lidhur historite me njera tjetren dhe as nuk ka pranuar si te verteta keto pretendime.