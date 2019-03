Rama-Zaev: Të krijojmë një zone “Schengen”

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev pasi mori fjalën në konferencën e përbashkët me kryeministrit Rama tha se “Vijmë këtu si miq”.

Ai e falënderoi Shqipërinë për mbështetjen që i ka dhënë Maqedonisë së Veriut për tu integruar në NATO, ndërsa e cilësoi vitin 2019 të rëndësishëm sa i përket integrimit për të dyja vendet.



Ndërkohë Kryeministri Edi Rama i ka kujtuar homologut të tij maqedonas, se është koha që ai t’i bëjë ftesën për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive.

Në konferencën e përbashkët për shtyp, Rama tha se shpenzimet e drekës i takojnë qeverisë maqedonase.

Rama ndër të tjera tha se Ballkani Perëndimor duhet të krijojë një zonë të përbashkët “Schengen” ku njerëzit mund të lëvizin lirshëm ashtu siç bëjnë qytetarët e Evropës në zonën e tyre “Schengen”.

Kemi nisur një proces me Kosovën për fat të keq i keqkuptuar kur kemi folur për një projekt “Schengen” por është vetëm zanafilla për ta vazhduar me vendet e tjera të rajonit. Të gjitha vendet e Ballkanit per[perëndimor duhet të futen në këtë proces. Kufijtë do të jenë fluid me të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor siç është ne Bashkimin Evropian. Qe qytetaret te hyjnë e te dalin pa asnjë kontroll në të dyja anët e kufirit- tha Rama.