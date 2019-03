Rama tall para qytetarëve Bashën e Kryemadhin: Prishet dhe televizori kur flasin…

Kryeministri Edi Rama nga Berati në kuadër të ciklit kombëtar ‘Bashkia që Duma’ vijoi ironitë ndaj drejtuesve të opozitës, ndërsa shtoi se kur dalin ata në televizor, këtij të fundit i ikin edhe ngjyrat.

Ai tha se qeveria nuk është kënaqur me ato që ka bërë për qytetarët e Beratit, por shtoi se vëmendja do të shtohet edhe më tej.

“Na vjen keq edhe për Monikën dhe për Lulin, por edhe ato që iu shkojnë pas. Kur dalin ata e flasin prishen edhe ngjyrat e televizionit, sepse janë vetë pa ngjyra. Thonë se do të luftojmë, por me kë do të luftojnë? Atë e di Monika dhe Luli, kaq për Lulin dhe Monikën.

Askush nuk duhet të mendojë se jemi të kënaqur për atë që kemi bërë, e vërteta është se kemi bërë shumë dhe këtë nuk e mohon kush.

Një ndër gjërat që nuk shkon është një nga angazhimet nuk shkon shërbimi për njerëzit në zyrat e shteti”, pohoi Rama.