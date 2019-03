Nga policia dalin detaje të tjera në lidhje me vrasjen që tronditi këtë të premte në mbrëmje qytetin e Elbasanit. RENEA zbarkoi pa vonesa në qytet, por ende nuk ka asnjë të arrestuar për ekzekutimin e avokatit të njohur Rafik Gurra në qendër të Elbasanit teksa ishte në kafe me disa persona të tjerë.

Policia njoftoi 90 minuta pas ngjarjes se është gjetur makina e djegur që dyshohet, se është përdorur nga autoret për tu larguar nga qyteti.

Mjeti është djegur në afërsi të fshatit Karakullak, pak më larg rrethrrotullimit të Bradasheshit në periferi të Elbasanit.

Ekspertet e hetimit kanë mbledhur prova qoftë në lokalin ku avokati u vra ashtu edhe në zonën ku është djegur makina me shpresen se mund të gjejne prova.

Ka të dhëna se makina e djegur e përdorur për tu arratisur nga vendngjarja është vjedhur në Fushe Krujë.

Ndërkohe sa I takon dinamikës së vrasjes, mendohet se avokati është qëlluar me një plumb në rrëzë të veshit me pistolete me silenciator që I ka sjelle vdekjen e menjehershme, citon vizion plus.

Avokati Rafik Gurra, 50 vjec punonte prej 10 vitesh si mbrojtes ligjor. Ai kishte pashaporte britanike por në Shqipëri njihej si mbrojtës ligjor i grupit “Shullazi” por edhe i grupit të fisit të përfolur “Capja” në Elbasan.

Pervec masave te larta te sigurise ne Elbasan dhe kerkimeve qe po behen nga forca te shumta policie e disa zona, pritet mberritja edhe e drejtorit te pergjithshem te policies Ardi Veliu i cili ne momentin e krimit ndodhej ne Shkoder ne takimin Shqiperi-Turqi.

Mesohet paraprakisht se jane shoqeruar ne polici disa persona qe jane kontigjent kriminal por edhe te aferm te avokatit qe mund te kene dijeni per ngjarjen.