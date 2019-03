Qëllohet Jurgen Kurti, policia: Ja Kush është personi që humbi jetën tek Tirana e re

Jurgen Kurti eshte personi qe ka humbur jeten nga sulmi me arme i ndodhur mbremjen e te henes prane stadiumit “Dinamo” ne Tirane.

Policia tha se ngjarja e rende ka ndodhur prane postes nr.8 ne kryeqytet mbremjen e te henes rreth ores 22.20.

Burimet nga policia e Tiranes thane se hetimet po vazhdojne ndersa kane bere me dije se viktima, Jurgen Kurti, eshte person me precedente penale ne te kaluaren ne Tirane dhe ne Durres.

Burimet nga vendi i ngjarjes, flasin per nje atentat te mirefillte pasi Kurti eshte qelluar me bresheri nga nje makine ne levizje.

Autoret e ngjarjes mesohet se jane larguar nga skena e krimit me automjetin nga i cili kane qelluar me bresheri per disa minuta.