‘Punëtori humb jetën në stadiumin ‘Arena Kombëtare’, Policia fsheh ngjarjen’

Një i ri mësohet se ka humbur jetën në garazhin e stadiumit në ndërtim ‘Arena Kombëtare’ por lajmi është fshehur nga policia.

Denoncimin e ka bërë nëpërmjet një postimi në profilin e tij në facebook, ish-kryeministri Berisha.



‘Monstra qe fshehin dhe vdekjen!

Nje tjeter punetor, baba i dy femijeve humbet jeten sot ne garazhet e stadiumit.

Ne nje qendrim kriminal edhe ky krim tentohet te fshihet.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

doktor pershendetje,nje djal i ri ka ren ne garazhet e stadiumit te ri Arena kombetare dhe per fat te keq vdiq.

te lutem interesohu se familjes do i fshehin te verteten per masat e siguris brenda kantierit. te lutem anonim.

Na nxoren jasht stadiumit kur ndodhi fatkeqesia dhe u pezullua puna doktor.

Per me teper informacion mund tju japin te spitali i traumes

Dhe deri me tani e mbajn te fsheht lajmin

Por te lutem anonim pasi jam punonjes aty

Ngjarja ka ndodhur ne oren 13:00,viktima ishte me origjin nga Puka u degjua, por nuk kam informacion me teper per arsye sepse na nxoren nga stadiumi te gjithve me detyrim.dhe nuk esht i vetmi rast. Por sot ndodhi fatkeqesia qe vdiq babai i dy femijve na nxoren nga stadiumi me detyrim per te fshehur ngjarjen e rend dhe masat e siguris qe nuk ishin ne masen e duhur’, shkruan denoncuesi në profilin e ish-kryeministrit.