Prindi publikon mesazhin: Jepjani fëmijës 500 lekë me vete!

Një mesazh i dërguar në adresë të një prrindi është publikuar nga ish-kryeministri Berisha, në të cilën shkruhet se fëmija i tij duhet që me datë 2 prill të paraqitet në shkollë me 500 lekë të rinj me vete të cilat do të përdoren për të blerë fidanë.

Sipas Berishës, kjo është një kërkesë e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj i cili sipas tij, abuzon me fëmijët dhe në fund kërkon ti marrë meritat për vete.

Në mesazhin e mbërritur në adresë të prindit shkruhet se, kjo bëhet në kuadër të edukimit të fëmijës me dashurinë për natyrën, ndërkohë që prindi i është përgjigjur që është dakort, por me kushtin që fëmija i tij të mos përdoret për dalje televizive apo fushata elektorale.

Statusi i plotë:

Prindi reagon ndaj abuzimit te Lal plehut me femijen! sb

Pershendetje dr.Ja si i detyrojne femijet te paguajne per te mbjellur peme dhe ne fund meritat i merr Laliplehu

Ja dhe reagimi i prinderve qe nuk duan qe te perdoret politikisht per Laliplehun femija i tyre!