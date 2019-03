“Polici i arrestuar për….i pranishëm në Kongresin e PS”

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se në Kongresin e PS ishte edhe një polic i arrestuar për kanabis në vitin 2016 . Në mesazhin e publikuar në ‘Facebook’, nga ish-kryeministri Berisha, qytetari nuk ngurron të shprehë edhe habinë për praninë e tij në mesin e socialistëve.

“Polici Gjergj Dodani qe u arrestua ne vitin 2016 per kanabis ishte dje ne kongresin e partise se hashashit!

Lexoni mesazhin dhe shikoni fotot e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje z. berisha! Si i thon nji fjals “ujku qymen e ndrron, por jo zakonin” ! Iky polici i arrestum per drog ka ken dje me kongresin e Rilindjes, e nuk jena habit fare kur e kena pa! Me drogaxhi e ka ba shtetin e po me drogaxhi don me e majt! Kta duhen shporr si ne ’91 me revolucjon! Tana t’mirat e ta kam nis per me e publiku qi ta marrin vesh tan mileti! Tu rrit ndera e s’duhet mu dorzua para ktyne qejve kriminela”, shkruan Berisha.