PD zbulon emrin e policit civil që goditi djalin e ish-deputetit

Zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka publikuar identitetin e policit civil që goditi djalin e kryetarit të PD-së së Fierit, ish-deputetit Luan Baçi i cili po filmonte policët që ndalonin protestuesit.

Sipas Zhupës, polici që sulmoi Bruno Baçin është Kreshnik Aliaj. “Kreshnik Aliaj që shikoni ne foto, është operacionali i policisë që sulmoi i veshur civil dhe dhunoi Bruno Baçin, djalin e kryetarit te PD Fier dhe ish-deputetit Luan Baci. Këta nuk janë polic që përfaqësojnë shtetin, këta janë polic që përfaqësojnë bandën në pushtet”, shkruan Zhupa.

Ish-deputeti Baçi tha se djali i tij u godit me grusht nga një efektiv civil vetëm se po filmonte policët që shoqëronin me dhunë protestuesit.



“Ishim nisur për në Fier kur më telefonojnë qytetarë fierakë dhe dëgjoja zhurmë e zëra. Më thonë që policia po i dhunon e po i shoqëron me forcë. Unë ktheva menjëherë bashkë me djalin në makinë. Kur mbërrijmë në vendin ku po ndaloheshin protestuesit, i them djalit filmo me celular.

Vetë shkova të flisja policët dhe po ju thosha që pse i shoqëroni me dhunë se mund të vijnë vetë në Komisariat. Atë moment djali im është qëlluar nga një polic civil. Kanë ndërhyrë qytetarë të tjerë dhe policë dhe më pas unë iu kërkova të shkoja në komisariat bashkë me djalin.

Kjo është një përpjekje për të trembur qytetarët, për t’iu bërë presion. Djali im nuk po bënte asgjë, as nuk po dhunonte dhe as po qëllonte, vetëm po filmonte me celular dhe u godit”, tha Baçi pas incidentit.