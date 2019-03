PD sulmon policinë: Nuk e shpëtoni dot Ramën me shantazhe!

Partia Demokratike ka reaguar ndaj deklaratës së Policisë së Shtetit e cila kërcënoi me veting gjyqtarin e Fierit, Pirro Sota, pasi zbuti masën e sigurisë për protestuesit.

“Kërcënimi me vetting i gjyqtarit të Fierit vetëm pse mbrojti interesin e qytetarëve dhe nuk zbatoi urdhrin politik të trafikanteve që drejtojnë Policine Politike, është provë e qartë se si Edi Rama shantazhon dhe kontrollon çdo gjyqtar në vend”, u shpreh Enkelejd Alibeaj përmes një statusi në facebook.

Më tej ai i drejtohet policisë me fjalët: “Të mjerë! As me kërcënime ndaj gjyqtarëve që nuk i nënshtrohen presionit tuaj kriminal dhe as me burgosjen politike të qytetarëve të ndershëm të këtij vendi, nuk e shpëtoni dot Edi Ramen.

Fundi i tij dhe qeverisë së tij kriminale është më afër se kurrë. Shihemi në 16 Mars!”.