PD nxjerr fotot: Këta ishin mafiozët e Edi Ramës në protestë

Protesta e sotme para Parlamentit ka mobilizuar shumë forca policie, ndërsa një pjesë e tyre sërish kanë përdorur ambjentet e xhamisë së Madhe të Namazgjasë

Ish-deputeti i PD-së, Tritan Shehu ka denoncuar përdorimin e xhamisë, ndërsa ka publikuar disa fotot të specialistëve të policisë të cilët kanë hipur mbi godinën e re të Xhamës së Madhe shumë pranë Parlamentit.

“Këta janë civilet e bandës se Edi Rames qe përndjekin te rinjte dhe qytetaret qe protestojnë. Pa asnjë shenje identifikuese por me kodin e familjes mafioze te rilindjes dhunojnë, ndalojnë dhe çojnë neper komisariate a bodrume bashkish te rinjtë që janë kundër padrinos. Po te kishte prokurori te pa kapur, sot kapobanda dhe tufa e banditëve te tij do ishin para drejtësisë. Por meqenëse prokuroria eshte bere njësh me familjen mafioze te rilindjes, atëherë i lind e drejta qytetareve t’u japë atë që meritojnë banditëve”, shkruan ai.