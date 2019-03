Paloka: Rama po zgjat agoninë e tij, i ka ditët e numëruara

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka tha se kriza politike do marrë fund me largimin e Ramës si Kryeministër.

Nga protesta, ai tha për gazetarët se Rama se fundi i Ramës është vetëm një dhe kryeministri po zgjat agoninë e tij.

Edi Paloka: “Ne kemi vetëm një kërkesë dhe është largimi i Edi Ramës. Por Rama ka vendosur që me arrogancën e tij ta zgjasë edhe agoinë e tij dhe po mbase edhe vështirësitë e qytetarëve.

E rëndësishme është që fundi është vetëm një, nuk ka kthim dhe kjo krizë politike, insitutiticionale, cilivile në fund fare do ketë vetëm një akt largimin e Edi Ramës së Kryeministër. Nuk ka mundësi tjetër, rrugë tjetër.”

Ai shtoi se shteti shqiptar nuk funksionon.

Edi Paloka: “Akt më të madh se djegia e mandateve nuk ka. Akti më i madh, më ekstrem është realizuar. Sot kemi një Parlament që ka qenë ilegjitim që ditën e parë, sot është edhe antikushtetues. I ka ditët e numëruara. Nuk mund të funksionojë me budallallëkun e Ramës një shtet që praktikisht nuk ekziston.

Çfarë zgjedhjesh? Këtu nuk ekziston asgjë. Kemi një kryeministër që bredh me antiplumb, me bodyguardë, parlament të rrethuar me policë dhe tela me gjemba me një tufë hajdutësh brenda. Kemi një shtet që nuk funksionin në asnjë aspekt, kemi drejtësi pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë të lartë. Edhe në ëndrrën më të bukur të Edi Ramës, kështu nuk mund të vazhdojë. Do i kthehet shumë shpejt në makth.”/Oranews