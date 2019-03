Ndërtesa te Petro Nini do shembet në 25 mars, policja e pezulluar: Bashkë me mua brenda!

Përmbarimi ka lajmeruar 4 familjet që jetojnë në ndërtesën pranë shkollës “Petro Nini Luarasi” se godina do të prishet në orën 10:00 të datës 25 mars.

Një nga familjarët qe jetojne ne kete godine, edhe edhe efektivja e policisë Blerta Dervishi, e cila u pezullua pasi protestoi për të mbrojtur pronën.

Ajo ka deklaruar se po bëhet padrejtësi dhe se do ta mbrojë pronën me çdo formë.

“Shtëpia ime do të shembet bashkë me mua brenda! Kjo ndërtesë do të ndërtohet vetëm mbi kockat e mia dhe mbi gjakun tim”, thotë Blerta.

Mesohet se per shkak te konfliktit te pronesise, vec pezullimit te saj nga detyra pak dite me pare organet e policise se Tiranes i kane mare asaj edhe armen e sherbimit.