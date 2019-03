Morën zarfet me para, akuza e gruas pak ditë para atentatit ndaj Jurgen Kurtit

Vjollca Arapi, bashkëshortja e Agim Arapit ka publikuar në faqen e saj një denoncim publik pak ditë më parë në lidhje me gjykimin për vrasjen e të shoqit.

Vjollca Arapiakuzon prokurorët dhe gjyqtarët për korrupsion me cështjen e të shoqër ndërsa akuzon Jurgen Kurtin për autorësinë e krimit të ndodhur në Durrës në vitin 2017.

Postimi i Vjollca Arapit:

Qe diten kur te percolla,percolla dhe fatin tim.Fatin qe ma dhane kriminelet.Nuk po kuptoja gje e tmerruar e terrorizuar çfare me ndodhi o Gimi! Te vrau Jurgen Kurti te vrau kostandin Ekonomi te pafajshmit qe drejtesia i nxorri te pafajshem. Moren para gjyqtare dhe prokurore ,u gezuan per rastin qe vrane Agim Arapin sepse Jurgen Kurti kish vrare dhe babane e tij nje vit me pare.

Drejtesia e la te lire qe te vriste edhe ty o Gimi !Bledar B qe une i putha doren prokurori i ceshjes me tha qe prova ka shume dhe drejtesia do shkoj ne fund por jo

Nuk ndodhi keshtu me genjeu sepse ne tavolinen e tij u afruan shume para .Dhe femijt e prokurorit po rriten me parate e krimineleve qe marrin jete njerzish te pafajshem si ty o Gimi im.Ndrroj akuzen nga para qe mori dhe prokurori i pergjithshem i durrsit Agron Gj nuk me hapi dyert qe te kerkoja drejtesi. Te vrane te masakruan me vdekjen me barbare qe mund te kete ndodhur ndonjehere ‘te mbyllen qepenat e dyqanit tone deri sa te vdiqen. Prokurori Bledar B tha se mori parate qe kriminelet jane te pa fajshen (eshte vrasje nga pakujdesia)dhe per kete fajin e ka Kujtim Ekonomi.

Ky duhet te denohet vrasje nga pakujdesia dhe u letesua se ai do vepronte proçeduren qe beri jurgen kurti per vrasjen e babait vet.shume jam degjuar shume kam kerkuar drejtesi sa rasti im duke kerkuar drejtesi kurre su degjua .

Keshtu qe u beme viktim e drejtesis.Dhe ne gjykaten e apelit po njejta gje dhe atje paguan para qe arriten i dhane gjykim te shkurtuar kriminelit te mbetur nga vrasje nga pakujdesia .po si ka mundesi more te paftyre gjygjtare o kriminela qe jetoni me gjakun e popullit i prisni keto raste si shanse ‘,qe ti mbyllesh qepenat dhe ta vrasesh nje njeri eshte vrasje nga pakujdesia????????kush ka vesh e degjon kush ka goje e thote.,vetem gjyqtaret e komentojne simbas parase qe marrin.Po mir moj Anita Mici ti qe je grua dhe gjygjtare ne gjykaten e apelit po te kishin vrare babain e femijve te tu keshtu do veproje ti ?

Je grua cfare shpirti te zi ke ?

Arben Vrijoni po ti si e pate gucimin te ipje kete vendim ?

Ishte me i mire paketa parave qe more qe arritet te benit fajtor nje te vdekur ?

Po Izet Dushaj relatori i ceshjes qe firmosi kundra dhe me hoqi te drejten e ligjitimitetit ,po ky u ngap me parate qe mori ?apo donte me shume per kete kauz kaq flagrante?kaq me prova apo mendoj qe une do dorzohem jo gaboni vetem po vdiqa une dorezohem. Ta shikojn keto qe duan te bejn drejtesi se ky rast eshte me prova me deshmi te shumta qe kjo ceshte nuk do mbyllet kurre.Ministres Etilda Gjonaj edi rama