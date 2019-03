Mikesha “e parandjeu” fundin e Jurgen Kurtit?

Jurgen Kurti apo i njohur ndryshe si menaxheri i VIP-ave, u ekzekutua mbrëmjen e së hënës prane stadiumit Dinamo në kryeqytet.

I riu ishte një person mjaft i njohur në rrjetet sociale, në të cilat numëronte mijëra ndjekës, ku ekspozonte të gjithë jetën e tij luksoze që bënte, shkruan lajmifundit.al.

Duket se Jurgeni e ka dashur mjaft jeten e tij. Nje koment i bera para tre vitesh ne rrjetin e tij social Facebook, duket mjaft dritherues.

Duket se shoqa e tij ne nje menyre ka ‘parandjere’ vdekjen e tij. Ajo i drejtohet duke i thene se e kishte bere jeten e tij ashtu sic donte.

‘E bere jeten sic e deshe!

Jurgen Kurti, akoma se kam bo 😝 pse me kaq do vdes un yhyyy ka akoma me be plot’. /lajmifundit.al