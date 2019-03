Më 16 mars pritet protestë e madhe por Rama “arratiset” nga Tirana

PD dhe LSI-ja kanë paralajmëruar se protesta e 16 marsit do të jetë protesta më e madhe që është zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri, por mesa duket Rama ka vendosur që të mos jetë në Tiranë.

Si për ironi, Rama pasnesër do të jetë në qarkun e Beratit në kuadër të turit ‘Bashkia që duam’.

Deputetja e PS-së, Ermonela Felaj përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se takimet në këtë qark do të fillojnë që nesër në orën 14:30, ndërsa do të vijojnë të shtunën me të tjera në të gjithë qarkun e Beratit.