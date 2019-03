Maradona sulmon Argjentinën: Kjo skuadër nuk e meriton fanellën që vesh

Argjentina humbi në mënyrë të befasishme miqësoren me Venezuelën me rezultatin 1-3, ndërsa as rikthimi i Lionel Messit nuk i ndihmoi “Albicelestët” që të rigjejnë qetësinë e munguar prej kohësh.

Së fundi ka qenë sërish legjenda e futbollit argjentinas, Diego Armando Maradona, që ka sulmuar kombëtaren e Scalonit, duke mos e fshehur aspak zhgënjimin për këtë humbje.

“Ka qenë një film horror. Kjo skuadër nuk e meriton bluzën që ka veshur. Argjentina nuk ka për të fituar më asnjë ndeshje, por më vjen keq për këtë popull, që vijon të besojë te një federatë mashtruesish”, tha El Pibe D’Oro.

Maradona akuzoi se futbollistët e Argjentinës e kishin nënvlerësuar një kundërshtar që luan shumë i organizuar, duke ua bërë më të lehtë fitoren venezuelianëve./Supersport