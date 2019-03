Ledri Vula prek me rrëfimin e tij

Vetëm pak ditë më parë, konkretisht më datën 24 mars ishte pikërisht 20-vjetori i nisjes së bombardimeve të forcave aleate të NATO-s ndaj bazave ushtarake serbe.

Shumë qytetarë të Kosovës asokohe ditë me radhë kanë parë tmerrin me sytë e tyre dhe kanë përjetuar së bashku me familjarët një nga luftërat më të mëdha.

Para pak ditësh u publikua një foto e këngëtares shqiptare Fjolla Morina e cila duke u drejtuar drejt Bllacës për të shpëtuar nga barbarizmi serb, nga lodhja e madhe i kishte rënë të fikët.

Por ajo nuk është e vetmja nga personazhet e njohur të showbizit që ka përjetuar një luftë të tillë.

Këngëtari Ledri Vula ka kaluar vuajtje asokohe gjithashtu, duke emigruar me nënën e tij drejt Maqedonisë.

“Në këtë ditë para 20 vitesh, rruga për Maqedoni dukej shumë e gjatë. Vetëm teshat e trupit dhe shpresa se nuk do të ndodhë asgjë e keqe rrugës. Nana voziste dhe tërë kohën na thoshte do të kthehemi, unë nuk e disha a me i besu, a jo”, shkruan Ledri në Insta Story.