Kurti, i morën jetën pronarit të picerisë, Prokuroria akuzon gruan e Agim Arapit: Ndryshoi dëshminë

Ne vendimin e gjykates se Durresit ne lidhje me vrasjen e shtetasit Agim Arapi ne vitin 2017 ne Durres, thuhet se Jurgen Kurti ka qene prezent ne vendin e krimit.

Nderkohe ne vendimin e saj gjykata e Durresit citon pretencen e prokurorise e cila e akuzon Vjollca Arapin, gruan e pronarit te picerise, per ndryshim te deklarimeve dhe per dhenien e disa versioneve te ndryshme per krimin.

Pjese nga vendimi i gjykates:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, në konkluzionet përfundimtare parashtrojë ndër të tjera se: Akuza në ngarkim të të pandehurit u provua plotësisht dhe se vetë i pandehuri mban qëndrim pohues. Nga analiza e provave rezultojë se në ngjarje kanë qenë të pranishëm tre persona Kujtim e Kostandin Ekonomi si dhe shtetasja Vjollca Arapi, ku thëniet e kësaj të

fundit në tre herë kanë qenë kontradiktore mes tyre, por edhe të ndryshme dhe kontradiktore me ato të këtyre dy dëshmitarëve dhe provave të tjera. Dëshmitarja njëherë thotë e pyetur gjatë hetimit paraprak se e qëlluan të dy njëherësh me grushte, ndërsa në dëshminë para gjykatës thotë se nuk e pa kur i shoqi kishte hyrë në dyqan, por në moment pa se Koçi i kishte vënë duart në fyt, dhe Kujtimi erdhi më pas dhe ajo i qëlloj me makinë llogaritëse dhe nuk ka parë se çfarë ka ndodhur më tej pasi ajo doli jashtë. Në deklarimin e dhënë në hetim ajo është shprehur se i ka qëlluar Kujtimit me makinë llogaritëse, ndërsa nga akt ekspertimi mjeko ligjor i viktimës, nuk konstatohet asnjë shenjë dhune në fyt, për më tepër që kjo shtetase dëshmojë shpesh se, nuk i kujtohet sesi ka ndodhur ngjarja, nuk e mban mend pasi ishte e terrorizuar, por në çdo rast në dëshminë e saj para gjykatës nuk përmendi që të ketë parë të pandehurin Kujtim ti ketë qëlluar të shoqit të saj.

Kjo shtetase është shumë e sigurt se aty nuk është qëlluar me kavanoz ose me send qelqi (pasi ka qenë vetë kjo shtetase që ka përdorur orenditë dhe artikujt aty), por është shumë e sigurt dhe nuk mban mend fare sesi ka ndodh vrasja e të

shoqit!!. Vetëm në një pjesë të dëshmisë së saj shtetasja Vjollca Arapi nuk devijoj, aty ku ajo i ka folur e para Jurgen Kurtit dhe ky sipas saj i ka thënë do të vras, ndërsa më pas ajo ka komunikuar me shtetasin Kostandin Ekonomi në telefon i cili, sipas saj i ka thënë se pse e shave Jurgenin kërkojë falje do të vras. Dëshmia e saj vazhdon duke shpjeguar se nuk e di sesi po pashë që u kap fyt për fyt me

burrin tim, që nuk e kisha parë më parë aty, citon lajmifundit.al.

Në mënyrën që ajo dëshmon kjo dëshmi është e pabesueshme, pasi nuk doli një motiv bindës që kjo shtetase të jetë kërcënuar me vrasje dhe për më tepër këta që e kërcënojnë siç tha edhe vetë, as nuk e fyeje dhe as e prekin kur i kanë thënë se do vijmë aty dhe do të vrasim, sepse kjo shtetase nuk ka asnjë shenjë në trup, por i vdes i shoqi, për të cilin tha se u kap në fyt me Kostandin Ekonomi, vetëm në këtë moment i pa ajo (por që nga këqyrja dhe akti i ekspertimit mjeko-ligjor ai nuk ka shenja dhune në fyt). Njëkohësisht nga pamjet e kamerës së tretë rezulton se në lokal ka hyrë i pari Kostandini dhe pas disa sekondash ka hyrë normalisht Agim Arapi, pra kontakti i parë pikërisht në këtë pjesë të dëshmisë së saj del i shoqi, dhe megjithëse ajo

është aty, thotë se nuk e di sesi hyri!!.

Kjo shtetase jo vetëm nuk ndërhyn për ti ndarë por i provokon dhe i qëllon me sende sipas saj të dy shtetasit dhe më pas largohet, në kushtet që i shoqi kishte

probleme në zemër kjo shtetase duhej të kishte bërë përpjekje të mos konfrontoheshin as me fjalë dhe jo më të provokonte palët. Në këtë kuptim dëshmia e saj, vlerësuar edhe me çfarë ka deklaruar në hetim paraprak që u bë kundërshtim thëniesh, por edhe në gjykim është kontradiktore, emocionale dhe

e pabesueshme. Nëse dikush të kërcënon për vrasje vjen dhe të godet, merr mjetet dhe vepron, ndërsa dëshmitaren nuk e kanë prekur fare. Është e rëndësishme të theksohet se kjo shtetase në tre vjet ka të regjistruara 13 kallëzime penale në prokurorinë e Durrësit dhe e dënuar dy herë për

vetëgjyqësi, në të gjitha rastet është konfliktuar me komshinjtë, me fjalor fyes, ku del si person problematik. Gjithashtu, dëshmitë e shtetasve Salvi Dede dhe Jurgen Kurti nuk përputhen me deklarimet dhe dëshminë e saj, mbi vendin ku kanë qenë dhe veprimet e kryera.

Në dëshminë para gjykatës që dha kjo shtetase konkludohet se ajo ka parë vetëm momentin kur dy vëllezërit Konomi kanë hyrë në dyqan, por jo veprimet e mëtejshme ndaj të shoqit, ajo pranon se nuk i kujtohet sesi ka ndodhur ngjarja, ndërsa për dinamikën e mëtejshme të dhënat i japin dëshmitari Kostandin Ekonomi

dhe i pandehuri Kujtim Ekonomi. Dëshmia e tyre përputhet edhe me pamjet filmike të dorëzuara nga trashëgimtaret e viktimës së veprës penale. Me akt ekspertimin mjeko ligjor Nr. 63, datë 14.04.2017 janë evidentuar dëmtimet në trupin e shtetasit Kujtim Ekonomi dhe kategorizimin e tyre. Me akt ekspertimin mjeko-ligjor Nr. 15, datë 09.05.2017 është konkluduar se cilat janë dëmtimet e konstatuara

në trupin e shtetasit Agim Arapi dhe cili është shkaku i vdekjes së tij. Në rrethanat dhe provat e mësipërme, konkludojmë se i pandehuri Kujtim Ekonomi ka konsumuar elementet e veprës penale të “Vrasja nga pakujdesia”, parashikuar nga neni 85 i Kodit Penal. Në kuptim të kësaj dispozite nuk mund të kemi bashkëpunim mes të dyshuarve, pasi nuk mund të ketë marrëveshje mes tyre, role të ndara,

Nga pikëpamja e anës objektive provohet që i hetuari Kujtim Ekonomi, me veprimet e tij, ka konsumuar një figurë të veprës penale.