Konsull Nderi në Nigeri, i ndërpritet mandati mashtruesit indian

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme i ka ndërprerë mandatin si Konsull Nderi të Shqipërisë në Nigeri shtetasit indian Nitin Sandesara. Ky i fundit është shpallur në kërkim për mashtrim në Indi, së bashku me të vëllanë.

Sipas MEPJ Procedura e emërimit të Sandesara si Konsull Nderi i Republikës së Shqipërisë në Nigeri ka përfunduar në janar 2019. Në zbatimin e procedurës së emërimit janë marrë në konsideratë kriteret dhe kushtet e përcaktuara në Konventën e Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore.

“Dhënia e nënshtetësisë shqiptare dhe pajisja me pasaportë shqiptare e z. Sandesara nuk është procedurë, e cila ka kaluar nëpërmjet Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, apo është në kompetencat e këtij institucioni”, thuhet në njoftim.

Për më shumë, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, sqaron se, ndonëse ka të drejtën e pajisjes me pasaporta diplomatike dhe shërbimi, sipas VKM-së 335, dt. 2.9.1997, Sandesara nuk është pajisur, as me pasaportë diplomatike, as me pasaportë shërbimi.

“Rasti i artikuluar së fundmi i Sandesara me nënshtetësi shqiptare, mund të cenojë imazhin dhe reputacionin e Institucionit të Konsullit të Nderit, por edhe atë të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe shtetit shqiptar në përgjithësi, pavarësisht faktit se veprimet e ndërmarra prej Sandesara janë në emrin e tij personal.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, informon se, ka të gjitha të drejtat ligjore për ndërprerjen e mandatit të Konsullit të Nderit.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka ndërprerë mandatin si Konsull Nderi të Republikës së Shqipërisë në Nigeri për Nitin Sandesara me efekt të menjëhershëm.”