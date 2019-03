Klea Huta i ka të qarta planet për dasmën me Elgitin

Prej rreth 2 vitesh Klea Huta dhe Elgit Doda bënë zyrtare romancën e tyre. Tashmë duket se dita e dasmës për çiftin nuk është shumë larg.

Bukuroshja e ekranit shqiptar tregoi në emisionin “Mos i fol shoferit” (që do të transmetohet sot) se, dëshiron një ceremoni të thjeshtë, por do të donte një ndryshim në pamjen e saj.

“Për dasmën time flokët do t’i lyej të kuqe fare, nuk do t’i mbaj siç i kam”, tregoi Klea duke qeshur.

Ndërsa dëshira e saj lidhur me ceremoninë e martesës është pajtoni:

“Unë kam qejf të më marrin me pajton, si tiranase që jam. Me pajton dhe me oriz, pastaj pjesa tjetër një gjë shumë e thjeshtë”, tregon ajo në videon e publikuar nga moderatorja Rudina Dembacaj në Insta Story

Ndërkohë ende nuk kemi ndonjë datë se kur do të jetë dita e rëndësishme për çiftin e njohur.