Ja pse debatet në çift forcojnë më shumë marrëdhënien

Sipas një sondazhi të fundit 44% e çifteve të martuara besojnë se zënkat më shumë se një herë në javë i ndihmojnë ata të mbajnë një marrëdhënie të shëndetshme dhe produktive për një kohë të gjatë. Në fakt, çiftet që debatojnë shpesh, por gjithmonë në mënyrë paqësore, kanë më shumë gjasa të qëndrojnë së bashku, sepse, pavarësisht nga keqkuptimet e vogla, e dinë se dashuria e tyre është e vërtetë dhe e sinqertë.

Më poshtë ju tregojmë arsyet se përse diskutimet mund t’ju shërbejnë për mirë në marrëdhëniet tuaja.

Debatet janë shenjë e një marrëdhënieje të pjekur.

Mungesa e vazhdueshme e konfliktit nuk është aspak mënyra më e mirë për të ndërtuar një marrëdhënie afatgjatë. Përkundrazi, nëse jeni në gjendje t’i thoni qartë mendimet tuaja kur debatoni, kjo do të thotë që ju jeni gati për të çuar dashurinë tuaj në një nivel tjetër. Njerëzit e pjekur nuk përdorin sulme personale dhe as nuk bërtasin. Në vend të kësaj, ata gjithmonë përpiqen të arrijnë një kompromis dhe të përmirësojnë marrëdhëniet e tyre me ndihmën e një argumenti të mirë.

Të zihesh do të thotë se të bëhet vonë

Natyrisht, do të ishte shumë më e lehtë të përqendroheshim vetëm në disa nga zakonet e partnerit tuaj që ju acarojnë. Por fakti që ju jeni gati për të përballuar të gjitha dhimbjet dhe shqetësimet e zënkave për të pasur një rezultat më të mirë në të ardhmen mund të jetë një shenjë e dashurisë suaj të vërtetë. Me fjalë të tjera, nëse ziheni tregon që ju jeni më të angazhuar. Vetëm mos harroni – sa shpesh ziheni me prindërit ose vëllezërit tuaj? E njëjta gjë vlen edhe për partnerin tuaj.

Debatet e lehtësojnë komunikimin tuaj.

Për të krijuar besim në marrëdhënien tuaj, nuk duhet të qëndroni të qetë. Përkundrazi, është e nevojshme që t’i afroheni partnerit tuaj me një mendje të hapur, duke marrë përgjegjësinë për veprimet tuaja dhe duke dëgjuar me njëri-tjetrin me kujdes.

Meqë argumenti është një nga format kryesore të komunikimit dhe më e ndershme, në të vërtetë ndihmon për të përshpejtuar ndjenjat e intimitetit, besimit dhe lidhjes dhe për të mësuar partnerin tuaj se si të komunikojnë me ju në një mënyrë më produktive.

Debati është një shenjë e një marrëdhënieje të shëndetshme.

Psikologët besojnë se ka 7 pika kyçe për një marrëdhënie të shëndetshme dhe të lumtur dhe debati është një prej tyre. Në fakt, nëse një çift nuk debaton, kjo mund të jetë një shenjë se diçka nuk po shkon mirë me ta.

Debati ndihmon çiftet të rishqyrtojnë vlerat dhe ndjenjat e tyre duke diskutuar gjërat që janë të rëndësishme për ta. Sidoqoftë, debati juaj duhet të jetë i arsyeshëm dhe jo luftarak – gjithmonë përpiquni të shprehni mendimet pa bërtitur ose ngritur zërin.

Debatet e bëjnë lidhjen tuaj më të fortë.

Kur diskutoni me partnerin tuaj, nuk ka rëndësi nëse fitoni ose humbni. Gjëja më e vlefshme është që ju të mësoni shumë për njëri-tjetrin dhe, edhe më shumë, për veten tuaj. Konfliktet e vogla ndihmojnë që të dy të zbuloni natyrën tuaj të vërtetë dhe t’i tregoni partnerit tuaj se si të merreni me të. Dhe nëse arrini t’i tejkaloni të gjitha sfidat së bashku, do të mësoni se si të komprometoni dhe të forconi lidhjen mes jush.

Debati lehtëson pakënaqësitë tuaja.

Të jesh në një marrëdhënie nuk është aq e lehtë – nëse ju intereson partneri, duhet edhe të tërhiqesh dhe të njëjtën gjë të bëjë dhe ai. Mënyra më e mirë për t’u marrë me problemet është t’i nxirrni ndjenjat tuaja negative dhe t’i tregoni partnerit tuaj se ju jeni të dy të barabartë me nevojat tuaja.

Debatet tregojnë që keni më shumë gjasa të qëndroni së bashku.

Sipas disa studimeve, gabimi më i madh që çiftet zakonisht bëjnë është shmangia – shpesh ndiejmë se diçka është e gabuar, por nuk themi asgjë. Dhe ky komunikim i dobët bëhet arsyeja më e shpeshtë për ndarjet. Edhe pse mund të besoni se diskutimi i çështjeve të ndjeshme nuk do të bëjë ndonjë gjë të mirë për marrëdhënien tuaj, kjo nuk është e vërtetë. Debatet ju lejojnë të përqendroheni në problemet tuaja dhe t’i zgjidhni ato para se të bëhen shumë të mëdha. Kjo është arsyeja pse çiftet që argumentojnë së bashku, qëndrojnë së bashku për një periudhë të gjatë kohore